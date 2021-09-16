Кито, 16 сентября, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Власти Эквадора объявили о передаче Перу 336 тысяч доз вакцины AstraZeneca в целях помощи в борьбе с COVID-19. Об этом пишет Prensa Latina.

Skratos1983 Эквадор

«Правительство Эквадора безвозмездно передало Перу 336 тысяч доз вакцины AstraZeneca в рамках прекрасных отношений между обеими странами, в которых преобладают общие цели развития и благополучия населения граничащих друг с другом стран», — заявили в министерстве связи Эквадора.

Официальное мероприятие по передаче вакцин состоится в ближайшие выходные и ознаменует собой начало кампании по вакцинации в перуанском Тумбесе.

В мероприятии примут участие заместитель министра управления и надзора за здоровьем Эквадора Хосе Руалес, министр здравоохранения Перу Эрнандо Севаллос, а также дипломаты обеих стран.