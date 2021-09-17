Симферополь, , 08:01 — REGNUM Трёхдневное голосование на выборах депутатов Государственной думы VIII стартовало в Республике Крым в 08:00 17 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию избирательной комиссии.

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В Крыму организовано 1 170 избирательных участков. Голосование будет длиться три дня — 17, 18 и 19 сентября. Подсчёт голосов начнется после закрытия участков 19 сентября.

Избирателям Крыма предстоит проголосовать за одну из 14 партий, внесенных в избирательные бюллетени, а также за кандидатов по трём одномандатным округам (Симферопольский округ №19, Керченский округ №20 и Евпаторийский округ №21). Также в регионе проходит голосование на трёх дополнительных выборах: депутата Феодосийского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 2, депутата Ялтинского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 1 и № 13, депутатов Уютненского сельского совета Сакского района Республики Крым второго созыва.

В списках избирателей — более 1,4 млн человек. Помимо традиционных наблюдателей от партий и Общественной палаты, в Крыму ранее было анонсировано присутствие трёх иностранных наблюдателей — из Франции.

Отметим также, что на ряде избирательных участков планируется организовать вакцинацию граждан от коронавируса на избирательных участках.