Каракас, 16 сентября, 2021, 13:44 — ИА Регнум. В Венесуэле на фоне прогресса в вакцинации педагогического и административного составов от COVID-19 начинается новый учебный год. Об этом сообщает Prensa Latina со ссылкой на главу минобразования Венесуэлы Елице Сантаэлья.

(сс) OpenClipart-Vectors Венесуэла

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По её словам, возвращение учеников в школы будет постепенным — для этого была проделана огромная работа по обеспечению эпидемиологической безопасности в образовательных учреждениях.

«Мы продвигаемся по пути вакцинации, и на данный момент мы можем сказать, что нам нужно будет привить от COVID-19 только около 14% преподавателей, административного персонала и рабочих», — сказала Сантаэлья.

Она подчеркнула, что власти разрабатывают план по восстановлению школьной инфраструктуры с помощью регламентов технической инфраструктуры в каждом из учебных заведений страны: «С возвращением в школу кормление детей по Программе школьного питания гарантировано, поэтому совместно с министерством продовольствия проводятся необходимые процедуры по доставке еды в образовательные учреждения».

Помимо этого, отметила министр, совместно с Министерством торговли реализуются программы по изготовлению школьной формы, которая будет выдаваться детям вместе со школьной сумкой, школьными принадлежностями и книгами.