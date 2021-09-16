Подгорица, 16 сентября, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Глава парламента Черногории Алекса Бечич объявил, что вышел из изоляции после пятнадцатидневной борьбы с COVID-19.

Skupstina.me Алекса Бечич

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Дельта плюс» и новая волна — все новости»

«После пятнадцатидневной борьбы с ковидом, двусторонней пневмонии и других процессов пришло время отрицательного результата теста и выхода из изоляции», — написал Бечич в Twitter.

Он призвал всех вакцинироваться и отметил, что ему вакцина помогла гораздо легче перенести болезнь.

«По сравнению с некоторыми непривитыми друзьями и знакомыми, прошедшими настоящую Голгофу, моя борьба была несравненно проще, несмотря на пневмонию. Конечно, у вас есть выбор, но я рекомендую вам сделать прививку», — написал Бечич.