Тирасполь, , 13:41 — REGNUM Союз промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья, а также отраслевые ассоциации и трудовые коллективы предприятий в ходе съезда выдвинули кандидатом в президенты республики действующего главу ПМР Вадима Красносельского. Об этом он сам 16 сентября сообщил в своём телеграм-канале.

Вадим Красносельский President.gospmr.org

«Решение баллотироваться на второй срок — мое личное. Но я не один. Мы работаем командой. Вместе и продолжать», — написал Красносельский.

Он отметил, что ценит доверие, которое ему оказали, выдвигая кандидатов в президенты. Красносельский также призвал жителей Приднестровья поддержать его.

Напомним, в ПМР 12 сентября стартовала избирательная кампания к президентским выборам, которые назначены на 12 декабря. Заявки на участие в выборах можно будет подавать до 11 ноября. Красносельский возглавляет республику с декабря 2016 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Красносельский заявил о решении баллотироваться в президенты Приднестровья