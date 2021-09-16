Приштина, Сербия, 16 сентября, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Диалог о «нормализации отношений» между Белградом и Приштиной должен закончиться «взаимным признанием». Об этом заявил спикер парламента сепаратистского Косово Глаук Конюфца 16 сентября во время встречи со спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

Конюфца добавил, что «конституционный правопорядок, суверенитет, территориальная целостность и независимость Косово не могут быть предметом переговоров».

«Мы никогда не согласимся с тем, чтобы основные предпосылки нашей государственности стали предметом переговоров в Сербией», — процитировало издание «Экономия онлайн» слова представителя сепаратистов.

Напомним, что албанские сепаратисты в 2008 году в одностороннем порядке провозгласили независимость Косово и Метохии от Сербии, несмотря на действующую резолюцию СБ ООН, которая гарантирует суверенитет сербского государства над его южным краем.