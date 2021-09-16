Санкт-Петербург, 16 сентября, 2021, 13:37 — ИА Регнум. За последние сутки с COVID-19 в Петербурге госпитализировали в стационары 349 человек, это на 49 человек больше, чем сутками ранее. Таким образом, суточная госпитализация выросла на 16%, сообщили 16 сентября в городском оперштабе.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Скорая помощь

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По новым данным, в больницах Петербурга на лечении с ковидом и пневмониями находятся 4033 человека (+201 человек к уровню предыдущих суток). В реанимацию помещено 419 человека (+15), подключены к аппаратам ИВЛ 153 человека (-3). Выписаны за сутки из больниц 245 человек (-25).

Пациентов с ковидом и внебольничными пневмониями принимают в 11 городских и трех федеральных стационарах, в них развернуто 5163 койки, из них свободно около 24%. Амбулаторно лечатся от COVID-19 в Петербурге 19 312 человек, на 234 человека больше, чем в предыдущие сутки.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге на 16 сентября составляет 0,80 при нормативе не более 1 единицы, установленном Роспотребнадзором.

Напомним, за минувшие сутки в Петербурге отмечен рост числа новых носителей и смертей от COVID-19.