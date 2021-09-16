Подгорица, 16 сентября, 2021, 13:34 — ИА Регнум. 649 учеников и 159 учителей в начальных и средних школах Черногории были заражены коронавирусом с начала учебного года, сообщает институт общественного здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В стране есть уже одна школа, которая перевела обучение в дистанционный режим — школа деревне Годиево в Биело Поле, которую посещают 76 учеников, и которая в настоящее время закрыта, поскольку более 15% учителей заражены.

Наибольшее количество зараженных детей — в столице — 128, за ней следуют Бар 44, Никшич 35 и Будва 25. Муниципалитет Котора имеет 16 корон инфицированных вирусом детей начальной школы, Биело Поле 15, Улцинь и Плевля по 14, Беране 13, Даниловград 12, Цетине и Тиват по 10, Рожае девять, Герцег-Нови восемь, Тузи шесть и Колашин два. Больше всего заболевших учителей начальной школы — 20 в Подгорице.