Волгоград, 16 сентября, 2021, 13:53 — ИА Регнум. В Волгоградской области 16 сентября выявлено 342 новых носителя коронавируса — на одного человека меньше, чем за предыдущие сутки. Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 26 районах региона, общее количество заражений превысило 87 тысяч. От осложнений скончались ещё 16 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Волгоградской области подтверждено 87 264 случая заражения коронавирусом. Выписаны после выздоровления 77 514 человек, из них 338 завершили лечение за последние сутки. В стационарах и амбулаторно получают медицинскую помощь 7 209 пациентов.

Осложнения при COVID-19 стали причиной смерти 2 541 человека.