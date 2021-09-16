Таллин, 16 сентября, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Впервые с июля нынешнего года медицинские учреждения Эстонии стали получать антикоронавирусную вакцину Janssen. Об этом сообщил портал ERR.

Janssen.com Вакцинация

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Пауза в полтора месяца связана с тем, что вакцина в течение лета нынешнего года стала необычайно популярной в Эстонии, отчего ее запасы были быстро использованы. Производитель смог отправить новую партию в Эстонию лишь в сентябре.

В общей сложности будет распределено 2400 новых доз вакцины, при использовании которой, в отличие от остальных одобренных препаратов, для полной иммунизации достаточно одной дозы. Вакцина будет распределена по всем 15 уездам страны.

Использование препарата из нынешней партии начнется 17 сентября, информация о возможности вакцинироваться им в конкретных медицинских учреждениях будет публиковаться в рабочем порядке на сайте vaktsineeri.ee.