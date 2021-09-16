Нью-Йорк, США, , 13:20 — REGNUM Для того чтобы в будущем избежать еще более негативных последствий климатических изменений, государствам необходимо уже сейчас существенно сократить объёмы выбросов в атмосферу. С таким призывом в послании к Всемирной метеорологической организации в связи с публикацией доклада по климату обратился генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреш.

Антониу Гутерреш Chatham House

Также по теме: Климатическому саммиту ООН быть, но его призывают перенести

Он напомнил, что повсеместно растёт число пожаров, наводнений, мир всё больше охватывают экстремальные погодные явления.

«Эти изменения являются лишь началом грядущего худшего. Последствия будут катастрофическими», — цитирует ТАСС генсека ООН.

Гутерреш подчеркнул, что у человечества «нет времени» и действовать нужно сейчас, «чтобы предотвратить дальнейший необратимый ущерб». По его словам, все страны должны добиться нулевых выбросов к середине этого столетия и представить для достижения этой цели надёжные, долгосрочные стратегии.

Генсек ООн считает, что 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26), которая пройдет в ноябре в Глазго, должна стать поворотным моментом.

Читайте также: Путин назвал изменение климата большим вызовом для России

Как сообщало ИА REGNUM, президент климатического саммита COP26, который запланирован на ноябрь 2021 года, Алок Шарма заявил, что подготовка к саммиту ООН по климату «должна продолжаться», несмотря на угрозы распространения заболеваний, вызванных COVID-19 и неравный доступ к вакцинам всех предполагаемых её участников. Шарма уверен в том, что мероприятие в Глазго «должно пройти в очной форме», несмотря на то, что 1500 общественных движений призвали отложить переговоры.

Читайте ранее в этом сюжете: Треть видов деревьев в мире оказались под угрозой исчезновения