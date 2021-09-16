Москва, 16 сентября, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Сегодня, 16 сентября, цены на нефть на утренних торгах демонстрируют умеренно-позитивную динамику, прибавляя 0,14% и переводя дух после вчерашнего взлета котировок на 2,0% с $74,00 за баррель Brent до $75,50, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

Yfffi.se Цена на нефть

«Основной причиной роста нефтяных цен, стало более сильное чем ожидалось сокращение запасов сырой нефти в США на прошлой неделе на 6,4 млн баррелей вместо прогнозируемого снижения на 3,5 млн баррелей.

Столь существенная разница указала на недооценку рынком негативных последствий урагана «Ида», который нарушил работу нефтяных предприятий, базирующихся в Мексиканском заливе.

Интересно, что погодный форс-мажор, совпал с резким ухудшением макроэкономической конъюнктуры в Китае и США, главных потребителях нефти, на фоне которого Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз по росту спроса на нефть в 2021 году с 5,3 млн. б/с до 5,2 млн. б/с.

Если добавить сюда откровенно слабую динамику других рисковых активов, китайский фондовый индекс Hang Seng с 14 сентября, потерял уже 5,0%, американский индекс S&P 500 все это время также находился по давлением, то станет понятно, что текущий рост цен на нефть является локальным и как только, работа нефтяных предприятий в Мексиканском заливе нормализуется, произойдет существенный откат цен к $70,00 за баррель Brent и ниже.

Сказать когда именно это произойдет, невозможно, вероятно, это перспектива одной-двух недель, так что у нефтяного рынка есть немного времени, для того чтобы преподнести еще несколько ценовых сюрпризов.

С технической точки зрения, самое главное «не сдавать» уровень поддержки $74,60 за баррель Brent, потому что в противном случае, придется констатировать разворот и ожидать отката цен к $70,00 за баррель.

Если этого не случится и котировки продолжат рост, пробивая ближайший уровень сопротивления $75,60 за баррель, первой целью «форс-мажорного ралли» станет отметка $76,50, а второй $79,50 за баррель Brent», — считает эксперт.

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