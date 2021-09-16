Гавана, 16 сентября, 2021, 13:09 — ИА Регнум. Кубинские специалисты и представители Всемирной организации здравоохранения обменяются данными для начала процесса международного признания вакцин от COVID-19, сделанных на Кубе. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на директора по науке и инновациям бизнес-группы биотехнологической и фармацевтической промышленности Кубы BioCubaFarma Роналдо Переса.

Флаг Кубы

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Дельта плюс» и новая волна — все новости»

Встречи кубинцев с представителями ВОЗ уже состоялись ранее в Гаване и в Женеве, однако уже в ближайшие дни эксперты организации начнут процедуру оценки документации, предоставленной представителями карибской страны.

Представитель Панамериканской и Всемирной организаций здравоохранения на Кубе Хосе Мойя объяснил, что будет создана рабочая группа для анализа результатов клинических испытаний, производственных процессов и качества кубинских вакцин.

Речь идёт о препаратах Abdala, Soberana 02 и Soberana Plus, зарегистрированных на Кубе.

Вакцина Abdala, разработанный Центром генной инженерии и биотехнологии Кубы, продемонстрировала эффективность в 92,28% в своих клинических испытаниях. Также схема из двух доз Soberana 02 и её бустера Soberana Plus Института вакцин Финли показала эффективность 91,2% во время клинических испытаний.