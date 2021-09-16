Москва, , 13:20 — REGNUM 2 014 765 москвичей вошли в список тех, кто сможет проголосовать онлайн во время Единого дня голосования 17−19 сентября. Об этом рассказал сегодня, 16 сентября, руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Общественной палаты РФ Алексей Венедиктов.

Электронное голосование Mos.ru

«Всего в списках избирателей в Москве 7 587 000 человек. Из них около 100 000 — иногородние, которые голосуют по системе «Мобильный избиратель», — отметил он. — Все они будут голосовать на избирательных участках. Всего их около 3 640. Если говорить о способе голосования, то на электронное голосование было подано 2 356 113 заявлений, но порядка 220 000 было заявлений двойных и тройных. То есть люди подавали через госуслуги, им не приходил ответ, они шли на портал mos.ru. После проверки мы выявили, что уникальных заявлений было 2 139 030. В результате многоступенчатой проверки в ЦИК и других ведомствах в итоговый список пользователей, которые смогут проголосовать онлайн, вошли 2 014 765 человек».

Как рассказал начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артём Костырко, 124 256 заявок были отклонены. Основная масса отказов в регистрации на электронное голосование была связана с тем, что заявления на участие в онлайн-голосовании подавали люди, у которые есть временная, а не постоянная регистрация в Москве, иногородние (они вписывали в адрес регистрации адрес проживания и получили отказы на этапе проверки) и даже несовершеннолетние. Часть отказов также связана в несовпадении поданных сведений с информацией в федеральных базах данных. Он также обратил внимание, что все, кто получил отказ на участие в дистанционном электронном голосовании, смогут прийти на участок по месту жительства и проголосовать традиционным способом. «Информацию обо всех изменениях статуса заявления москвичи получали в личном кабинете на mos.ru и по электронной почте. А сегодня все онлайн-избиратели, которые подавали заявления, получают итоговое уведомление о том, смогут ли они проголосовать электронно. Это можно узнать из письма в электронной почте, личного кабинета на mos.ru и из смс», — отметил Костырко.

Как напомнили в Общественной палате, заявки на электронное голосование прошли многоступенчатую проверку в Центризбиркоме России и Мосгоризбиркоме, чтобы подтвердить корректность предоставленных данных и не допустить двойного голосования. Глава штаба также напомнил: «Среди тех, кто зарегистрировался, у нас есть один космонавт, он подал заявку с Международной космической станции, один полярник, который собирается голосовать из Антарктиды, еще один — с ледокола в Баренцевом море и др. То есть география участников очень широкая. В этом и преимущество онлайн-голосования — участвовать можно из любой точки земного шара, где есть интернет».

Электронное голосование в Москве начнется 17 сентября в 8:00 и будет идти круглосуточно до 19 сентября 20:00. У пользователей, получивших цифровой бюллетень 19 сентября в 19:59, будет ровно 15 минут, чтобы отдать свой голос и выйти из системы. После этого начнется расшифровка результатов онлайн-голосования. Выборы в Государственную думу РФ, Московскую городскую думу и муниципальный совет района Щукино пройдут в российской столице 17−19 сентября.