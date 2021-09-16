Таганрог, Ростовская область, 16 сентября, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Сотрудницу одного из медицинских учреждений Таганрога (Ростовская область) заподозрили в подделке сертификата о прививке против коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России 16 сентября.

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о вакцинации

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Как полагают сотрудники полиции, медсестра выдала женщине фиктивный сертификат о вакцинации, оформленный на официальном бланке. По данному факту возбуждено уголовное дело о подделке документов.

Женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Устанавливается её причастность к подделке аналогичных сертификатов.