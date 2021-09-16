Санкт-Петербург, 16 сентября, 2021, 13:09 — ИА Регнум. В Ленинградской области с начала массовой вакцинации от COVID-19 привились более 550 тыс. жителей, из них 91,5% уже прошли оба этапа вакцинации. Об этом 16 сентября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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На данный момент в регионе развернуто 111 пунктов вакцинации, в них поставлен 774 201 комплект вакцин. Всего привито 550 603 жителя Ленобласти, из них полностью — 503 592 человека (91,5% от всех привитых).

«В предыдущие сутки привито 4 874 человека, в том числе 2 868 человек закончили вакцинацию», — отметили в ведомстве.