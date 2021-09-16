Москва, , 12:53 — REGNUM На сегодняшний день решение о том, будет ли президент России Владимир Путин принимать участие в саммите Группы двадцати (G20) в Риме, пока не принято. Этот вопрос прорабатывается. Об этом 16 сентября заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Этот вопрос рассматривается», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков пообещал журналистам проинформировать их, «как только будет принято соответствующее решение».

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Как сообщало ИА REGNUM, саммит Группы двадцати состоится в Риме 30−31 октября. В рамках саммита пройдёт встречи глав государств и правительств стран G20. Они будут проводиться в конгресс-центре «Нувола», построенном несколько лет назад по проекту архитектора Массимильяно Фуксаса на юге итальянской столицы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле прорабатывают возможность участия российского лидера Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки» в Италии. По его словам, решение будет принято в ближайшее время.