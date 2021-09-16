Нью-Йорк, США, 16 сентября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Мир должен продолжать жить разумно, не отдавая себя во власть паники, вызванной пусть и серьёзной, но лишь одной из опасных болезней, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 16 сентября, комментируя высказывания постоянного представителя России при ООН Василия Небензи.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

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Как сообщалось ранее, Небензя заявил, что Россия возражает против допуска в зал Генеральной Ассамблеи ООН только вакцинированных от коронавируса. Данное требование противоречит соглашению междуООНи США о штаб-квартиреорганизации, а также нарушает уставООН, отметил Небензя.

« Позиция председателя Г енассамблеи ООН касательно допуска в зал Генассамблеи только лиц, привитых от коронавируса, возмутительна, и представитель России при ООН Василий Небензя с полным основанием ей противостоит.

Во-первых, прививка не исключает заболевания, что подтверждается огромным количеством примеров в самых разных странах. Возьмите нашу страну. Президент Путин заявил, что в его окружении ковидом болеют десятки человек. Они что, не были привиты?

Во-вторых, стоит дать слабину, и завтра скажут, что в зал допускают только тех, кто привит западными вакцинами.

Разве раньше кто-то требовал в ООН справку о том, что то или иное лицо, участвующее в заседаниях, не болеет, скажем, туберкулёзом? Или что оно прививалось от него?