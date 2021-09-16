Армения, 12 апреля, 2013, 14:08 — ИА Регнум. Аккредитованные в Армении иностранные военные атташе посетили 11 апреля предприятия военно-промышленного комплекса в соответствии с рабочим планом на 2013 год.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Минобороны Армении, в мероприятии приняли участие военные представители Ирана, Китая, России, Украины, США, Литвы, Греции, Казахстана, Великобритании, Чехии, Румынии и Франции. В начале визита руководитель военно-промышленного управления министерства обороны Армении Мурад Исаханян дал брифинг по вопросам деятельности вверенного ему управления и представил сведения о предприятиях военно-промышленного комплекса.

Гости посетили Ереванский институт математических машин и Егвардский военный завод, прошли по территории этих предприятий, в подробностях ознакомившись с ассортиментом производства.