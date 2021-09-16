Москва, 16 сентября, 2021, 13:17 — ИА Регнум. За минувшие сутки в стационары Москвы были госпитализированы 647 человек, 45 пациентов из ранее заболевших скончались, сообщает 16 сентября оперштаб Москвы.

Дарья Драй ИА REGNUM Госпитализация пациента

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»

На ИВЛ находятся 258 человек. К сентябрю количество пациентов, которым требуется искусственная вентиляция легких, начало снижаться. Если в течение первой недели месяца число больных на ИВЛ приближалось к отметке 400 случаев, то за последнюю неделю количество нуждающихся в помощи аппаратов ИВЛ колеблется в границах 230−260 в сутки.

Добавим, что в Москве начали применять новейшие препараты из группы моноклональных вируснейтрализующих антител. В первую очередь лечение этими препаратами рекомендуется беременным женщинам с COVID-19. На сегодняшний уже более 70 пациенток получили терапию этими препаратами