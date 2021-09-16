Новосибирск, 16 сентября, 2021, 12:42 — ИА Регнум. В Новосибирске в субботу, 18 сентября, ожидается усиление ветра до 17 м/с, умеренный дождь. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

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«В связи с погодными условиями возможно нарушение в работе систем электроснабжения, падение слабо закреплённых конструкций (рекламных щитов), деревьев (веток), осложнение работы всех видов транспорта и содержания улично-дорожной сети (включая внутриквартальные проезды и придомовую территорию)», — отметили в мэрии города.

18 сентября ночью в городе ожидается +7…+9 °С, днем +13…+15 °С, ветер западный ночью 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с, днем 7−12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Небольшой дождь.