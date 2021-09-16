Таллин, 16 сентября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В Кесклиннаской (Центральной) русской гимназии Таллина в течение нескольких дней нового учебного года заразились коронавирусом трое детей и восемь членов рабочего коллектива. Об этом сообщило эстонское гостелевидение ETV.

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В целом по Эстонии из-за коронавируса уже 10 школ и гимназий перешли на частичное или полное дистанционное обучение. На этом фоне государство намерено как минимум до конца сентября сохранить в учебных заведениях систему экспресс-тестов. Тестирование школьников будет продолжать как минимум до конца сентября нынешнего года.

«Это даст ясность и позволит определить, помогает ли такая стратегия тестирования держать распространение вируса под контролем, когда половина населения Эстонии еще не защищена вакцинами», — заявила заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма.

В Департаменте здоровья Эстонии утверждают, что тестирование детей без симптомов заболевания — один из эффективных способов не допустить крупных вспышек заражения коронавирусом и перегрузки больниц.

Около 60% заражений коронавирусом в школах и гимназиях зафиксировано в Южной Эстонии, но выявляют очаги заболевания и в других регионах.