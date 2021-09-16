Таллин, 16 сентября, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Следует перестать компенсировать больничный лист невакцинированным людям, которые заразились коронавирусом и вынуждены уйти на карантин. Об этом заявил министр здоровья и труда Эстонии Танель Кийк, сообщил портал ERR.

(сс) whitesession Вакцина

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По словам Кийка, с 2022 года направленные на самоизоляцию не вакцинированные люди перестанут получать такую компенсацию.

«Компенсация в таком виде карантинных листов, когда контактировавший с больным COVID-19 человек получает от государства компенсацию в ситуации, где он сознательно решил себя не вакцинировать, — этот порядок в будущем изменится», — отметил министр.

По его словам, нынешний порядок действует до конца года, а с 2022 года вступит в силу новый порядок оплаты больничных листов не вакцинированных жителей Эстонии, потому что к тому времени у всех людей будет возможность вакцинироваться, добавил он.