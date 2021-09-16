Москва, 16 сентября, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин намерен проголосовать на выборах в Госдуму РФ, несмотря на режим самоизоляции. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

En.kremlin.ru Владимир Путин голосует. 2014 год

«Мы проинформируем вас [о варианте с голосованием Путина на выборах], думаю, сегодня до конца дня. В любом случае, президент примет участие в голосовании», — сказал Песков.

По его словам, Путин регистрировался на электронном голосовании, и не исключил, что именно так российский лидер и будет голосовать.