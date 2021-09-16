Ростов-на-Дону, 16 сентября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. В Ростовской области от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 28 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 16 сентября.

Jo Naylor Больничная койка

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COVID-19 не смогли победить 13 женщин в возрасте от 47 до 94 лет и 15 мужчин в возрасте от 47 до 90 лет. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями.

С начала пандемии в Ростовской области жертвами COVID-19 стали 6 425 пациентов.