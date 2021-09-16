Москва, 16 сентября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. Кремль не знает ни об одном случае тяжёлого течения COVID-19 среди лиц, приближённых к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Владимир Путин ИА REGNUM Владимир Путин на параде Победы на Красной площади

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«Мне неизвестно ни об одном тяжелом случае», — сказал Песков.

По его словам, российский лидер будет сидеть на самоизоляции как минимум семь дней: «Какое-то количество дней еще продлится [самоизоляция Путина]. Я думаю, как минимум неделю это будет. Как минимум», — сказал Песков.

При этом Песков не стал называть точное число дней самоизоляции Путина. Он подчеркнул, что президент проходит необходимое тестирование и работает в обычном режиме.