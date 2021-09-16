Лондон, 16 сентября, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Сокращение поставок газа и рекордный рост цен на это топливо говорит о приближении Европы к газовому кризису. Дефицит может возникнуть зимой, сообщает британское издание Daily Express.

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За последний месяц, отмечают авторы статьи, природный газ подорожал более чем на треть. Ситуация для Европы и так не простая, ещё и Россия уменьшила поставки газа в ЕС.

Газпром решил не бронировать дополнительные мощности на конец 2021 года и начало 2022 года, чтобы передавать газ в Европу через польскую и украинскую территории. Это произошло на фоне окончания строительства газопровода «Северный поток — 2». Россия рассчитывает вдвое нарастить поставки газа в Европу, но пока трубопровод не одобрен немецким регулятором.

Эксперты полагают, что Москва таким манёвром хочет надавить на власти ФРГ, чтобы они поскорее разрешили эксплуатировать трубопровод. Нагрузка на поставщиков газа выросла, топливо подорожало, а ещё одна холодная зима приближает перспективу газового кризиса.

По данным компании Again Capital, в европейских хранилищах на 16% меньше газа, чем в среднем было на протяжении пяти лет. Для сентября это рекордно низкий показатель. Как отметил партнёр компании Джон Килдафф, когда речь заходит о Европе, начинает звучать слово «кризис».

«Проблемы ещё даже не начались. Европа столкнётся с очень сложной зимой», — цитирует издание главу EnergyScan, энергетического подразделения французской компании Engie, Жюльена Хоаро.

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