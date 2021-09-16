Ростов-на-Дону, 16 сентября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки подтверждено 460 случая заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 16 сентября. Это на один случай заражения меньше, чем накануне.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые носители коронавируса выявлены в 45 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (189), а также в Таганроге, Аксайском, Красносулинском и Сальском районах (по девять). 18,5% заразившихся — люди старше 66 лет, более 15% — дети.

С начала пандемии в Ростовской области положительный результат теста на коронавирус получили 131 970 человек. Выздоровели 114 490 пациентов, получавших лечение в амбулаторных условиях или стационарах.