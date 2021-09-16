Гонконг, Китай, 16 сентября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Дешевую тестовую систему на антитела к SARS-CoV-2, основанную на гибких органических транзисторах и позволяющую получить результат всего за пять минут после взятия пробы крови или слюны, создали исследователи из Гонконга. Описание разработки 16 сентября обнародовал научный журнал Science Advances.

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«Мы разработали портативную и дешевую систему биосенсоров, основанную на гибких органических транзисторах, которая позволяет очень быстро и точно обнаруживать следы антител к SARS-CoV-2 в биологических образцах. Этот же подход можно применить для обнаружения антител к любым другим возбудителям болезней», — отмечают ученые.

Отмечается, что ученые под руководством профессора Политехнического университета Гонконга Яня Фэна разработали новую тестовую систему, представляющую из себя набор из гибких золотых электродов и органических электрохимических транзисторов, которые покрыты набором молекул, похожих по структуре на S-белок коронавируса — ключевую часть его оболочки.

При этом они устроены так, что присоединение к ним антител заметным образом влияет на то, как транзистор пропускает ток.

Также для ускорения этого процесса исследователи добавили в тестовые полоски дополнительный набор электродов, способные пропускать высокочастотные импульсы электричества через образцы слюны или крови и это способствует ускорению реакции между антителами и S-белком коронавируса. В результате даже почти незаметные следы антител к SARS-CoV-2 можно найти в биологических образцах всего за пять минут после их нанесения на транзистор и электроды.

Отметим, в последнее время было создано несколько вариантов тестовых систем, которые определяют следы присутствия коронавируса в образцах крови или выделений пациента и основаны, либо на обнаружении обрывков РНК возбудителя болезни COVID-19 при помощи полимеразной цепной реакции (ПЦР), либо на обнаружении антител к SARS-CoV-2. Для проведения такого анализа необходимо от 30 минут до нескольких часов.