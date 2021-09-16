Цхинвал, 16 сентября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. В Южной Осетии в течение прошедших суток провели 265 тестов на коронавирус, из которых 57 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 16 сентября сообщила агентству «Рес».

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За время пандемии в республике выявили 5424 носителя SARS-CoV-2, из них 4687 выздоровели, в том числе 30 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 738 носителей коронавируса.

Днём ранее в Южной Осетии сообщили о 48 выявленных случаях заражения коронавирусом за последние сутки в результате проведения 226 тестов. 60 человек за сутки были признаны выздоровевшими.

Стоит отметить, что, по данным на 15 сентября, в «красной зоне» Республиканского многопрофильного медицинского центра в Цхинвале лечился 51 пациент с COVID-19.