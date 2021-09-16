Воронеж, 16 сентября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. Заморозки до двух градусов мороза прогнозируются в Воронежской области на 17 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Заморозки

«Ночью и утром 17 сентября 2021 года местами по Воронежской области ожидается опасное агрометеорологическое явление — заморозки до двух градусов мороза», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, на 16−17 сентября в регионе прогнозировалось похолодание — в ночные часы до +2 градусов, днём, по данным Воронежского гидрометеоцентра, до 17−19 градусов.