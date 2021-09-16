Варшава, 16 сентября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Польши 16 сентября опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаях заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в стране.

Коронавирус

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Так, за последние 24 часа в Польше зафиксировано 722 новых случая заражения коронавирусом. При этом, за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умерли 10 человек, шесть из которых болели сопутствующими хроническими заболеваниями.

С начала пандемии в Польше подтверждено в общей сложности 2 895 947 случая заражения коронавирусом, количество умерших с диагнозом COVID-19 достигло 75 464. В больницах страны по состоянию на 16 сентября находятся 881 пациент с COVID-19, из них 95 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска объявил, что республика находится на пороге четвертой волны пандемии коронавируса.