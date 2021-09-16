Москва, 16 сентября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Мораторий на банкротства сыграл в России стабилизирующую роль. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября заявила доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Свечникова. Так она прокомментировала высказывание заместителя министра экономического развития РФ Ильи Торосова о том, что в РФ не случилось роста банкротств после отмены соответствующего моратория.

Банкрот

«Отсутствие всплеска числа банкротств после отмены моратория оценить однозначно нельзя, так как к такому результату могли привести различные факторы, — сказала Свечникова. — Например, утрачен интерес у ряда кредиторов к инициированию банкротства в силу неэффективности уже проведённых процессов по банкротству. Кроме того, в некоторых случаях участники хозяйственной деятельности надеются на ликвидацию организаций в административном порядке. Можно отметить, что значительное число процедур в делах о банкротстве осуществлялись в предусмотренном порядке и были завершены».

Как полагает Свечникова, мораторий выполнил задачу, сыграв стабилизирующую роль.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась версия, что малому бизнесу в РФ снова нужен мораторий на банкротство.