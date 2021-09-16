Курск, 16 сентября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. В Курской области 16 сентября зарегистрировано 175 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на два меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе был выявлен 54 тыс. 981 заражённый коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 50 тыс. 27 пациентов, в том числе 163 — за последние сутки.

Скончались 1368 человек. Семь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.