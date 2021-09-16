Нижний Новгород, 16 сентября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 16 сентября выявили 437 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 428 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 162 581 случая, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За последние сутки выписаны 369 человек, всего выздоровели с начала пандемии 149 969 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 27 жителей региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 6222 человек. Накануне сообщалось о 29 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 6390 человек.

По состоянию на 16 сентября в регионе проведено 3 551 328 тестов для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 10 057 нижегородцев. Охват населения тестированием вырос по сравнению с предыдущей неделей до показателя 234,6.

Как сообщали ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции снизился и составляет 1,03. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда увеличился, на 16 сентября остаются свободными 26% коек в ковид-центрах.