Сеул, 16 сентября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 374 256 человек. Об этом 16 сентября сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 16 сентября в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 34 977 073 человека. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 68,1%.

Отмечается, что прививку препаратом Pfizer в стране сделали 18 924 432 человека, препаратом AstraZeneca — 11 095 175 человек, препаратом Janssen — 1 378 629 человек, Moderna — 3 578 837 человек.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 438 976 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 21 168 093 человека.

Как сообщалоИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1943 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 279 930.

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