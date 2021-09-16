Москва, 16 сентября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. В связи с ухудшением погодных условий в Москве владельцев мотоциклов призывают воздержаться от поездок. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного управления Госавтоинспекции.

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Так, в ближайшие выходные в Москве, по прогнозам синоптиков, будет похолодание. Температура воздуха ночью может опуститься до +2°С.

В связи с этим Госавтоинспекция российской столицы посоветовала мотоциклистам отказаться от поездок или быть крайне внимательными на дорогах, если этого сделать не получится.

«Сейчас мотосезон еще продолжается, но погода уже становится по-осеннему непредсказуемой. Даже будучи уверенным в своем умении вождения — не стоит пренебрегать своей безопасностью, особенно в плохих погодных условиях», — говорится в сообщении.

Напомним, по данным ГИБДД Москвы, за период с января по август 2021 года в России было зафиксировано 580 дорожно-транспортных происшествий с участием байков.

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