Москва, 16 сентября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Москве зарегистрировали 2479 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 16 сентября сообщает оперштаб Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В начале августа 2021 года кривая суточной заболеваемости выросла до трех с лишним тысяч новых случаев, и потом целый месяц с небольшими отскоками неуклонно снижалась, к 20 числам августа опустившись до отметки около тысячи заражений в сутки.

Окончание сезона отпусков и начало учебного года неблагоприятно повлияли на эпидемиологическую ситуацию, кривая суточной заболеваемости в Москве вновь поползла вверх. 2 сентября она почти приблизилась к отметке две тысячи случаев.

9 сентября был зарегистрирован 1801 новый случай COVID-19, 11 сентября — 1940 новых эпизодов, 13 сентября кривая пробила отметку в две тысячи. На сегодняшний день количество выявляемых случаев приближается к значениям полуторамесячной давности.

В ближайших к Москве по количеству заражений регионах сохраняется динамика последних дней. В Санкт-Петербурге за сутки зафиксировали 1653 новых случая коронавируса, в Подмосковье — 768 заражений.