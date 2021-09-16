Краснодар, 16 сентября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. В Краснодарском крае подтверждено 228 новых случаев заражения коронавирусом, новые ковид-пациенты зарегистрированы в 30 муниципалитетах, сообщили в региональном оперативном штабе 16 сентября. В числе заболевших — 23 ребёнка. Отметим, что сутками ранее было выявлено 229 носителей инфекции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В Краснодаре положительный тест получил 41 человек, в Сочи — 18, в Кавказском районе — 17, в Выселковском районе — 16, в Белореченском районе и Горячем Ключе — по 12. В Мостовском районе 11 инфицированных, в Новороссийске — 10, в Кореновском районе — восемь», — уточнили в оперштабе.

Всего на территории региона заражение коронавирусом подтверждено у 70 782 человек, включая 4576 детей. Выздоровели 50 653 человека, 5 761 человек скончался. Лечатся в ковид-стационарах 3 103 человека, 120 пациентов в тяжёлом состоянии на ИВЛ и ЭКМО. Дома лечатся 11 265 жителей с ковидом.