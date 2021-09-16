Санкт-Петербург, 16 сентября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Петербурге выявлено 1653 новых носителя коронавирусной инфекции, это на 44 случая больше, чем в предыдущие сутки, сообщили 16 сентября в федеральном оперштабе. Таким образом, рост новых случаев продолжается вторые сутки.

(сс) Денис Гришкин. mos.ru Больничная палата

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Также за сутки зафиксировано 39 смертей, причиной которых стал COVID-19. Это на один случай больше, чем в предыдущий день. Выздоровели от ковида за сутки 1017 человек, что на 115 человек превышает показатель выписки предыдущих суток.

С учетом новых данных в регионе за время пандемии выявили 597 035 случаев заражения, выздоровели 567 280 человек, скончались 21 170 человек. По всем этим показателям Петербург остаётся на второй строчке среди регионов РФ.