Мельбурн, Австралия, 16 сентября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Совсем недавно правительство австралийской Виктории, второго по числу населения штата Австралии, признало все стройки местами распространения коронавируса. Однако уже 16 сентября власти штата приняли решение об обязательной иммунизации строителей и сотрудников строительных компаний. Об этом в ходе пресс-конференции объявил премьер-министр Виктории Дэниэл Эндрюс, передает телеканал Nine News.

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Так, строители должны привиться от COVID-19 первым компонентом вакцины к 23:59 23 сентября.

«Таким образом, у строителей есть неделя, если они еще не поставили первую прививку, чтобы пойти и привиться любой из имеющихся вакцин. И им нужно будет предоставить своему работодателю сертификат, который подтверждает, что они это сделали», — заявил Эндрюс.

Отмечается, что строителям также будет запрещено покидать Мельбурн с 23:59 17 сентября.