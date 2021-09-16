Москва, 16 сентября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Туристам, которые прошли вакцинацию от коронавируса препаратом «Спутник V», можно въезжать в Турцию без теста. У остальных такой возможности нет, сообщает 16 сентября Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на компании ANEX Tour и PEGAS Touristik.

Toursfera.ru Турция

В организации отметили, что об изменениях правил въезда для российских туристов стало известно 15 сентября. С 14 сентября без тестов могут прибыть в Турцию только вакцинированные «Спутником V», причём последняя доза вакцины должна быть получена по меньшей мере за 14 дней до поездки.

Туристы, которым ввели иные российские препараты, должны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста или теста на антиген.

«Сертификат вакцинации должен быть на английском языке, с указанием данных заграничного паспорта (проставляются автоматически, если внести эти данные в Госуслуги), а также с QR-кодом», — говорится в публикации.

В АТОР отметили, что разбираются в ситуации.

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