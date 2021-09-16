Сеул, 16 сентября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Представители Корейской ассоциации индустрии развлечений и ресторанного бизнеса требуют отменить ограничения на собрания в ресторанах и развлекательных заведениях. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Соответствующий призыв был обнародован 15 сентября в ходе пресс-конференции перед штаб-квартирой Корейского банка развития. В мероприятии приняли порядка 40 человек.

Представители ассоциации заявили, что правительство упорно ведёт политику, которая не только запрещает людям устраивать массовые встречи, но и разрушает жизнь индивидуальных предпринимателей.

Они также подчеркнули, что в условиях жёстких карантинных мер предприниматели не могут работать на протяжении почти 500 дней, что приводит к росту случаев попыток суицида.

Представители ассоциации также акцентировали внимание на том, что крупным универмагам и торговым центрам разрешено продолжить работу, в то время как на работу развлекательных заведений наложены ограничения.

Известно, что после пресс-конференции представители Корейской ассоциации индустрии развлечений и ресторанного бизнеса планировали провести демонстрацию на автомобилях перед зданием администрации президента, однако провести её не удалось из-за противодействия полиции.