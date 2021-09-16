Москва, 16 сентября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Число случаев заражения коронавирусом в Москве за последние сутки увеличилось на 19 594. Об этом 16 сентября сообщили в оперативном штабе по противодействию коронавирусной инфекции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего с начала пандемии в городе выявили 7 214 520 заражений. Новые случаи выявлены во всех регионах страны. Лидерами среди регионов стали Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье, а также Свердловская и Воронежская области.

За сутки скончались от коронавирусной инфекции 794 человека, с начала пандемии зафиксировано 195 835 летальных исходов.