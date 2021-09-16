Санкт-Петербург, 16 сентября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. В Ленинградской области растет число инфицированных коронавирусом жителей. С начала пандемии в регионе им заразились свыше 66 тыс. жителей, из них 190 человек получили положительные тесты на COVID-19 за минувшие сутки. Об этом 16 сентября сообщили в федеральном оперативном штабе. Это на одного инфицированного больше, чем днем ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Наибольшее число новых носителей SARS-CoV-2 было выявлено за последние сутки в крупных городах Ленобласти — Мурино (25), Сланцы (15) и Кириши (14).

Всего с начала пандемии в Ленобласти коронавирусом заразились 66 084 жителя. Из них 51 240 выздоровели, в том числе накануне по выздоровлению были выписаны 95 человек. Скончались от COVID-19 в Ленобласти 2435 жителей, в том числе еще один летальный исход был зарегистрирован в минувшие сутки.

Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти, в настоящий момент в стационарах региона развернуто 1369 ковидных коек, из них свободны 296 коек (21,62%).