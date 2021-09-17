Воронеж, 17 сентября, 2021, 08:00 — ИА Регнум. Сразу 28 избирательных кампаний стартовали на территории Воронежской области в 08:00 17 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию облизбиркома. Голосование будет длиться три дня — 17, 18 и 19 сентября, избирательные участки закроются в 20:00 19 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Голосование проходит на 1734 постоянных участках для голосования и на 19 временных участках. Такое большое число временных участков в регионе связано с организацией голосования в «красных» зонах больниц.

Самая крупная избирательная кампания выборы депутатов Госдумы. Выбирать воронежцы будут из партий — всего их в бюллетене будет 14: КПРФ, «Зеленые», ЛДПР, «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду», «Яблоко», «Партия Роста», «Российская партия свободы и справедливости», «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зеленая Альтернатива», «Родина», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». Также воронежцы будут выбирать из 32 кандидатов от девяти партий («Единой России», КПРФ, «Коммунистов России», ЛДПР, «Новых людей», «Родины», Российской экологической партии «Зеленые», «Справедливой России — Патриотов — За Правду», «Яблоко») по четырем одномандатным округам.

Также 17−19 сентября в регионе проходят выборы депутата Воронежской областной думы по одномандатному округу №12 и выборы в органы местного самоуправления в девяти муниципальных районах области и Борисоглебске. В общей сложности должно быть распределено 235 мандатов.

Отметим, что в этом году у избирателей есть возможность проголосовать на избирательных участках и на дому, а для отдельных сел, где нет необходимых помещений, организуют выездное голосование.