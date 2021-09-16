Ростов-на-Дону, 16 сентября, 2021, 11:34 — ИА Регнум. В Ростовской области разъяснили работу образовательных учреждений в дни выборов. Образовательный процесс прерван не будет.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

«Если образовательные организации не задействованы в избирательном процессе, то 17 и 18 сентября они работают в обычном режиме. Если в задействованных школах возможно развести потоки голосующих и обучающихся, то они также работают штатно», — уточнили ИА REGNUM в региональном пресс-центре.

В школах, чьи помещения будут задействованы в период голосования, занятия отменят. Однако для школьников проведут внеклассные уроки. Например, ребята посетят музеи, памятные и исторические места, примут участие в спортивных мероприятиях.