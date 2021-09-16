Пекин, 16 сентября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. В настоящее время на территории Китая от COVID-19 полностью вакцинировано свыше 1 млрд человек. Об этом 16 сентября сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Вакцинация в Китае

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«Всего в Китае полностью вакцинированы 1 011 584 000 человек», — говорится в заявлении госкомитета КНР.

Также уточняется, что суммарное количество использованных в стране доз вакцины от нового заболевания превысило 2,16 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на материковой части Китая за сутки выявлено 49 новых локальных случаев COVID-19.