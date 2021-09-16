Москва, 16 сентября, 2021, 11:16 — ИА Регнум. На территории Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) Москвы открыли вновь построенные автомобильные дороги. Запуск новых дорог улучшит транспортное обслуживание 130 тыс. жителей Новой Москвы, сообщили в Стройкомплексе.

Ds.mos.ru Новая дорога в Москве

Одна дорога связала Киевское и Калужское шоссе в районе «аэропорт Внуково — Новые Ватутинки». Вторая дорога обеспечила прямой выезд из поселения Московский к станции метро «Филатов Луг»

Да новых дорогах обустроено по две полосы для движения автомобилей в обе стороны. Вдоль магистралей установлено освещение, остановки общественного транспорта и пешеходные переходы.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие три года в Новой Москве планируется построить около 200 км дорог.

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