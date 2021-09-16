Киев, 16 сентября, 2021, 11:13 — ИА Регнум. Украинские власти намерены продолжать «дружественное» давление на своих партнеров по поводу гарантий Украине после того, как российский газопровод «Северный поток — 2» («СП-2») будет введен в эксплуатацию. Об этом 16 сентября заявил на брифинге украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба

«Наша позиция неизменна — партнеры слышат нас и наши предложения, но решений (с их стороны) нет. Мы будем продолжать давление, дружественное давление на партнеров», — сказал он.

Также глава МИД Украины отметил, что, по его мнению, для партнеров страны, каковыми являются США и ФРГ, настало «время действовать по гарантиям Киеву относительно» газопровода «СП-2» и переходить от слов к «конкретным делам».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что на получение от регулятора ФРГ необходимых разрешений на «Северный поток — 2» может потребоваться до четырёх месяцев.